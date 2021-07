Auf dem Weg zum Klo einen Goldbarren aus dem Automaten ziehen

Wer in den Restaurants und Bars rund um den Münchner Promenadeplatz einkehrt, hat meistens ein gutes finanzielles Polster. Oder zumindest wirkt es so.

Früher Café to go, jetzt Gold to go

So ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass ausgerechnet in dieser Gegend seit Mittwoch ein Gold-Automat steht, und zwar in der exklusiven Restaurant-Bar "H'ugo's".

Das Einzige, worüber man sich vielleicht wundern kann, ist, dass es überhaupt solche Automaten gibt. Natürlich stellt sich jetzt auch die Frage: Wer kauft in einer Bar - beispielsweise auf dem Weg zur Toilette - überhaupt einen Barren Gold?

Nach nur zwei Tagen schon wieder aufgefüllt

Das Angebot kommt bei den Gästen gut an, sagt Melanie Fischer, Mitglied der Geschäftsführung im "H'ugo's". Sie wisse zwar nicht genau, wie viele Goldbarren bereits herausgelassen wurden, doch am heutigen Freitag sei - nach nur zwei Tagen - der Automat zum ersten Mal schon wieder komplett aufgefüllt worden. Er ziehe aber auch viele Neugierige an.

Sechs verschiedene Mini-Goldbarren im Angebot

In dem "Gold to go"-Automaten warten sechs verschiedene Goldbarren auf neue Besitzer, in den Größen mini (30 Gramm) bis ganz mini (ein Gramm). Das kleinste Stück ist eher ein imprägniertes Blättchen und "schon" für 63 Euro zu haben.

Eine Unze Gold für 1.636 Euro

Die Preise der anderen Goldbarren sind wesentlich höher: Fünf Gramm kosten derzeit etwa 277 Euro, zehn Gramm 535 Euro und 20 Gramm 1060 Euro.

Der größte "Goldbarren" wiegt eine Unze, also rund 30 Gramm, und kommt für schlappe 1.636 Euro und "in attraktiver Geschenkverpackung" aus dem Automaten.

Preise werden minütlich aktualisiert

Die Preise für die Mini-Goldbarren werden alle 60 Sekunden automatisch aktualisiert. Sie sind jedoch wesentlich höher als die regulären Goldpreise - so ist ein Gramm Gold derzeit beispielsweise rund 48,50 Euro wert.

Gold-Automat passt zur "Urgeschichte" des Hauses

Als das Angebot der Betreiberfirma kam, habe man sofort zugestimmt, den "Gold to go" - Automaten aufzustellen, erzählt Melanie Fischer. Denn damit schließe sich der Kreis zur "Urgeschichte" des Hauses.

In dem Gebäude war nämlich bis 2007 die Privatbank "Hauck & Aufhäuser" untergebracht und wo sich heute die Eventlocations des Restaurants befinden, waren früher die Tresorräume der Bank untergebracht. Der Automat steht auch ungefähr dort, wo sich früher die Schalterhalle befand.

Als die Anfrage kam, war da sofort eine Verbindung und wir haben uns gedacht: 'Das passt ja wie die Faust aufs Auge'. Melanie Fischer, Geschäftsführung im "H'ugo's"