Angezündete Matratze hat Brand in Seniorenresidenz ausgelöst

Eine angezündete Matratze ist die Ursache für den Brand am Montag in einer Seniorenresidenz in Neustift, einem Ortsteil von Passau. Das hat die Polizei ermittelt. Die Matratze lag im Zimmer eines 38-jährigen kranken Patienten. Wegen dessen Krankheitsbild will die Polizei keine Einzelheiten bekannt geben.

Verletztes Personal nicht mehr im Krankenhaus

Die durch den Rauch verletzten Pflegekräfte haben das Krankenhaus mittlerweile verlassen, heißt es weiter. Der größte Teil des Schadens beschränkt sich auf das Zimmer des 38 Jahre alten Mannes und wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Flur wurde durch Rauch und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei.

Ausbruch in den Morgenstunden

Das Feuer war am Montagmorgen kurz vor 5.30 Uhr ausgebrochen. 24 Bewohner wurden von Pflegedienst und Rettungskräften ins Freie gebracht. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall.