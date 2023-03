Ambulante Pflegedienste: Azubis dringend gesucht

Es ist 7 Uhr morgens. Natalia Baal läuft über die glatten, schneebedeckten Straßen. Es ist noch dunkel draußen, als sie ein Mehrfamilienhaus betritt und den Gang entlang zu ihrer ersten Patientin an diesem Morgen geht. Anna Möller wartet schon an der Wohnungstür. Mit Hausschuhen und einem rosa Bademantel gekleidet, empfängt sie Natalia Baal.

Sie arbeitet seit 2016 als Pflegekraft bei der Diakonie Passau. Erst mit 45 Jahren hat sie ihre Ausbildung zur Pflegerin begonnen. Zuvor war sie schon als Erzieherin, Bautechnikern und Kauffrau tätig. So wie Natalia Baal entscheiden sich viele erst spät dafür, eine Ausbildung in der Pflege zu machen.

Personaldecke entspricht nicht dem Bedarf

18 Prozent der Pflegekräfte sind laut Statistischem Bundesamt älter als 30 Jahre, wenn sie ihre Ausbildung beginnen. Hinzu kommt, dass 15 Prozent der Absolventen später nicht im Beruf arbeiten, wie die Vereinigung der Pflegenden in Bayern angibt.

Doch Personal in der Pflege wird derzeit dringend benötigt: Rund 41 Prozent der Einrichtungen in Bayern geben laut Vereinigung der Pflegenden an, dass die aktuelle Personalausstattung nicht dem Bedarf entspricht. Das sieht auch Werner Hartl, Pflegedienstleiter der Diakonie Passau so: "Die benötigten Pflegekräfte, die wir eigentlich brauchen, um den Kunden optimal versorgen zu können, haben wir einfach nicht, weil sie auf dem Markt nicht vorhanden sind."

"Das Problem ist, dass die Pfleger meist überlastet sind"

Anna Möller sitzt an ihrem Küchentisch, den Ärmel des Bademantels hat sie hochgekrempelt, sodass Natalia Baal ihren Blutdruck messen kann. Die 78-Jährige ist sehr dankbar für die Arbeit der Pflegerin, erzählt sie. Sie weiß aber auch, dass die Situation angespannt ist. "Das Problem ist, dass die Pfleger meist überlastet sind, weil sie bei Krankheit, Ausfall oder Urlaub für die anderen mitarbeiten müssen", sagt Anna Möller.

Auch für Natalia Baal gab es schon Zeiten, in denen sie nur zwei Tage im Monat frei hatte, wie sie auf dem Weg zu ihrer nächsten Patientin erzählt. Trotzdem ist sie glücklich mit ihrem Beruf und froh, die Ausbildung gemacht zu haben. "Das ist meine Traumarbeit", sagt sie. Für sie ist es vor allem der Austausch mit den Menschen, der ihren Beruf so interessant macht. "Viele denken, die Arbeit wäre eklig, da man auch mit unangenehmen Sachen umgehen muss. Das war auch für mich anfangs eine Herausforderung, aber daran habe ich gearbeitet", sagt sie. Warum so viele diesen Beruf nicht ausüben wollen, versteht sie nicht.