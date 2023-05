Altkanzlerin Merkel erhält bayerischen Verdienstorden

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 21. Juni den bayerischen Verdienstorden erhalten. Dies berichtete ein Sprecher der Staatskanzlei in München am Montag. Zunächst hatte die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" über die Auszeichnung berichtet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Orden in der Münchner Residenz an die Ex-Regierungschefin überreichen.

Merkel auch "Vorbild für Gleichberechtigung"

Merkel erhalte die Ehrung für ihren Einsatz in einer Zeit, die von internationalen Krisen geprägt gewesen sei, erläuterte ein Sprecher der bayerischen Staatsregierung den Zeitungen. Als Beispiele nannte er die Finanzkrise, Eurokrise und Corona-Pandemie. "Ebenso war und ist sie als erste Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Vorbild für Gleichberechtigung - sie hat dadurch vielen Frauen einen bedeutenden Weg in Politik und Gesellschaft gewiesen."

Dritte große Auszeichnung für die Altkanzlerin in diesem Jahr

Bereits am Mittwoch bekommt die Altkanzlerin den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen, die höchste Auszeichnung des Bundeslandes. Sie erhält den Staatspreis nach Angaben der Staatskanzlei in Düsseldorf für ihren Einsatz zum Wohl des deutschen Volks, ihren Beitrag zur Stabilität der Europäischen Union und ihre außergewöhnlichen humanitären Leistungen.

Mitte April war Merkel mit dem höchsten deutschen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihr das sogenannte Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Die Auszeichnung wurde aber auch kritisch gesehen.

So sagte etwa der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv, es sei offenkundig, dass Merkel "große Verdienste hat, gerade international". Sie habe aber natürlich "auch Fehler gemacht, sogar eklatante".

Es müsse angesprochen werden, dass der Ausstieg aus der Kernkraft nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima "in der Form damals ein Fehler war", sagte Linnemann. Denn er sei erfolgt, "ohne zu sagen, wie wir uns einigermaßen autark mit Energie versorgen wollen".

- Mit Informationen von dpa und AFP -