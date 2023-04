> Affing: Frau muss nach Restaurantbesuch ins Krankenhaus

Eine 40-Jährige ist gestern mit schweren Verletzungen in ein Spezialkrankenhaus eingeliefert worden. Zuvor hatte sie in einem Restaurant in Affing, im Landkreis Aichach-Friedberg, ein Getränk zu sich genommen. Die Polizei ermittelt.