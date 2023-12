Nach Rohrbruch: Wasser läuft wieder überall in Bad Kissingen

Das Wasser läuft wieder in Bad Kissingen: Bis zum frühen Morgen wurden die Leitungen dort kontrolliert entlüftet. Es könne aber weiterhin Luft austreten. Außerdem kann das Wasser in den betroffenen Innenstadtteilen heute noch getrübt aus dem Hahn laufen, warnen die Stadtwerke. Alle betroffenen Bewohner sollten deshalb ihr Wasser bis Donnerstag vorsichtshalber vor der Nutzung abkochen. Filter an Hähnen sollten gereinigt werden.

Nach dem Bruch einer Hauptwasserleitung am frühen Montagmorgen waren zwischenzeitlich etwa 1.000 Haushalte ohne Wasser. Die Stadtwerke schätzen, dass bis zu 4.000 Menschen von den Versorgungsproblemen betroffen waren. Im Laufe des Tages kam ein weiterer Schaden dazu: Nach dem ersten Wasserrohrbruch platzte durch die Druckschwankungen eine weitere Leitung in der Groppstraße. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Rohrbrüche an Trinkwasserleitungen ließen sich weder verhindern noch vorhersagen, so die Stadtwerke.

Bad Kissingen: Mehrere Stadtteile betroffen

Direkt neben dem ersten Schaden war der Keller einer örtlichen Bankfiliale vollgelaufen und musste von der Feuerwehr leergepumpt werden. Auch mehrere Straßen waren überflutet. Das Wasser konnte aber über die Gullis ablaufen. Der Schaden an einer Hochdruckversorgungsleitung an der Ecke Münchner Straße/Hartmannstraße wurde demnach um 5.30 Uhr festgestellt. Das Wasser musste in mehreren Stadtteilen teils abgestellt werden. Die Reparaturarbeiten zogen sich den ganzen Tag hin. Beeinträchtigt war die Wasserversorgung in den Gebieten Staffelsberg, Sinnberg und Wendelinus, Altenberg, Kaserne/Bad Kissingen-Nord und Heiligenhof/Heiligenfeld.

Abkochgebot nach Wasserrohrbrüchen

Im betroffenen Gebiet sind Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, das Trinkwasser vorerst bis Donnerstag vorsorglich vor dem Verzehr abzukochen. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass aus Wasserhähnen weiterhin Luft austreten kann. Außerdem kann es noch zu Trübungen im Wasser kommen. Davon gehe jedoch keine Gefahr aus. Die Stadtwerke rufen auch dazu auf, die Hausinstallation an jedem Hausanschluss zu entlüften sowie Düsen an Wasserhähnen und Filter zu reinigen.