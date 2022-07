900 Millionen Dollar: US-Armee will Übungscampus bauen

Die US-Armee plant einen Ausbau des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr. Das bestätigte die US-Armee dem BR auf Anfrage. Zuerst hatte das Medienportal Onetz darüber berichtet.

Militärische Ausbildung für US- und NATO-Truppen

"In naher Zukunft" soll vor allem die Infrastruktur für auf dem Übungsgelände untergebrachte nicht fest stationierte Soldaten ausgebaut werden. Die US-Armee plant dabei rund 900 Millionen US-Dollar (880 Millionen Euro) aus dem US-Verteidigungshaushalt zu investieren. Konkret geht es um den Bau eines Übungscampus. In diesem "Operational Readiness Training Complex" sollen US- und NATO-Truppen militärisch ausgebildet werden.

Bestehende Gebäude nicht mehr kosteneffektiv

Grund für den Neubau sei, dass die bereits bestehenden Gebäude in den Übungscamps auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr "nicht mehr kosteneffektiv oder nachhaltig" saniert werden könnten. Sie würden daher durch neue Einrichtungen ersetzt. Gebaut werden sollen neben Unterkunftsgebäuden für Soldaten unter anderem Werkstatthallen für Fahrzeuge, Verwaltungsgebäude, Fitnesscenter und Truppenkantinen. Außerdem sollen Einkaufsmöglichkeiten "für den täglichen Gebrauch" geschaffen werden, heißt es in der Mitteilung der US-Armee an den BR.

120 Millionen Dollar für weitere Baumaßnahmen

Parallel laufen auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr weitere Baumaßnahmen für etwa 120 Millionen US-Dollar: Das Geld fließt unter anderem in den Neubau einer Grundschule und eines militärischen Schulungszentrums für Simulationstraining sowie in ein Warenhaus für Übungsmaterialien.

In Vilseck im Kreis Amberg-Sulzbach hat die US-Armee erst im Herbst letzten Jahres die letzten 15 von insgesamt 49 Wohnungen in den U.S. Rose Barracks fertiggestellt. Und der Ausbau soll weitergehen: Für 36 zusätzliche Wohneinheiten laufen aktuell Ausschreibungen, für 52 weitere gebe es bereits Vorplanungen.