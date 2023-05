7.000 Jahre altes Urgetreide in Niederbayern entdeckt

Archäologen sind bei Grabungen in Landshut auf ein Dorf der Jungsteinzeit mit rund 7.000 Jahre altem Urgetriede gestoßen. Das hat die Kreisarchäologie am Landratsamt Landshut am Montag bekanntgegeben.

Dorf aus der Jungsteinzeit entdeckt

Der Landkreis Landshut erweitert aktuell seine Reststoffdeponie in Spitzlberg im Markt Ergolding. Dabei sind die Kreisarchäologen bei ihren Vorarbeiten auf außergewöhnliche Funde gestoßen, die nun analysiert worden sind.

Bei Grabungen auf der rund drei Hektar großen Fläche fanden die Archäologen ein den Angaben zufolge "gut erhaltenes Dorf der mittleren Jungsteinzeit" (4.900 - 4.500 v. Chr.) und eine Siedlung der Latènezeit (450 - 15 v. Chr.).

Fünf Kilo-Fund als "Glücksfall"

Im Bereich eines steinzeitlichen Hauses haben die Archäologen neben allerlei Keramikgefäßen und Steingeräten auch mehr als fünf Kilo verkohltes Getreide entdeckt, das einen seltenen Einblick in die Ernährung der jungsteinzeitlichen Menschen zur damaligen Zeit in Niederbayern ermöglicht. Wie die Untersuchung durch ein Speziallabor in Vilnius in Litauen ergab, sind die Getreidekörner fast 7.000 Jahre alt.

Bereits der Fund an sich stellt nach Angaben der Fachleute einen Glücksfall dar, da organische Funde wie Getreidekörner aus dieser fernen Vergangenheit nur sehr selten erhalten bleiben.