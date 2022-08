18-Jähriger stiehlt vier Fahrzeuge und baut Unfälle

In Burghaslach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim soll ein 18-jähriger am Wochenende vier verschiedene Nutzfahrzeuge gestohlen und sich mit ihnen auf Spritztour begeben haben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei entwendete der junge Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag zuerst einen Traktor. Er durchbrach damit das Hoftor und fuhr davon. Im Bereich von Kirchrimbach setzte er den Traktor in den Graben und ließ ihn dort beschädigt zurück.

Mit dem gestohlenen Traktor durch den halben Landkreis

Anschließend entwendete er von einem Firmengelände einen Bagger, den er zwischen Ober-, und Unterrimbach in einen Teich setzte und ebenfalls zurückließ. Daraufhin kehrte er zum Firmengelände zurück und setzte seine Fahrt mit einem Radlader fort. Mit diesem beschädigte er einen Gartenzaun, fuhr zurück nach Burghaslach und stahl dann einen weiteren Traktor. Mit diesem fuhr er durch den halben Landkreis und zu einem Freund nach Emskirchen. Dieser verständigte dann die Polizei, teilte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage mit.

18-Jähriger stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Der 18-Jährige war allerdings schon wieder auf dem Weg zum Firmengelände und stellte dort in den Morgenstunden den Traktor unbeschädigt wieder ab. Im Laufe des Sonntagvormittags konnte die Polizei den jungen Mann dann stellen. Nach Angaben der Beamten Mann besitzt er keinen Führerschein. Alkohol – oder Drogeneinfluss konnte nicht festgestellt werden.