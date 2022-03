1.000 Hilfspakete für die Ukraine aus dem Trubachtal

Seit einer Woche geht es im Dorfladen in Obertrubach im Landkreis Forchheim zu wie im Taubenschlag. Etliche Menschen ordern hier Hilfspakete für die Kriegsopfer in der Ukraine. 15 Euro kostet eines, vollgepackt mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln – Nudeln, Mehl, Haferflocken oder Zahnpasta.

Zum Artikel: Oberfrankens Hilfsaktionen zur Ukraine im Überblick

Helfer überwältigt von der Bereitschaft zu Spenden

Die Idee zu der Hilfsaktion im Trubachtal hatte Manuel Vogel, Tankstellenbetreiber und zweiter Kommandant der Feuerwehr Egloffstein. Er ist selbst zweifacher Vater, das Schicksal der Kinder in der Ukraine machte ihn sehr betroffen. Deshalb fragte er neben seinen Feuerwehrkameraden auch den Betreiber des Dorfladens Obertrubach, Thomas Laitsch, ob er ihm helfen wolle – und Thomas Laitsch wollte, stellte in Absprache mit Hilfsorganisationen ein Musterpäckchen zusammen und orderte die notwendige Ware. Nun steht er seit einer Woche zusammen mit einem Dutzend freiwilliger Helfer an einer Art Packstraße in einer Lagerhalle in der Nähe des Dorfladens und packt ein Päckchen nach dem anderen. Mehr als 900 sind es heute, morgen, da ist Thomas Laitsch sicher, knacken sie die 1.000. "Und ich hab gedacht, wir schaffen so 60 Pakete oder 100, wenn es hochkommt."