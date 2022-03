Oberfrankens Hilfsaktionen zur Ukraine im Überblick

Menschen sind auf der Flucht, haben ihr zuhause verloren oder sitzen in ihrer Heimat fest – der Krieg in der Ukraine fordert Hilfe aus aller Welt. Dieser Artikel bietet einen Überblick über oberfränkische Hilfsaktionen rund um die Lage in der Ukraine.

Region Bamberg

Bus mit Hilfsgütern auf den Weg in die Ukraine

Im Landkreis Bamberg laufen umfangreiche Hilfsmaßnahmen für die Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge an. Das Landratsamt hat zu einem Gespräch mit allen Hilfsorganisationen, Verbänden und Vereinen eingeladen. Dabei geht es um die Auflistung von möglichen Hilfsgütern und die Organisation für den Transport. Ein Busunternehmer aus Viereth wird einen ehemaligen Linienbus in die Ukraine mit Hilfsmitteln schicken, der auch dort verbleiben soll.

Pfarrer Bogdan Puszkar, der früher in der ukrainisch griechisch-orthodoxen Kirche in Bamberg tätig war, erwartet ihn bereits im Kriegsgebiet. Dort hält sich Puszkar derzeit auf. Das Krankenhaus Scheßlitz hat auf Initiative eines Assistenzarztes die Lager geöffnet und wird dort alle entbehrlichen Hilfsmittel, vom Bett bis zur Infusionspumpe, zur Verfügung stellen. Auch Apotheker in Bamberg werden bei Pharmaunternehmen dringend benötigte blutstillende Medikamente und Verbandszeug ordern und über Hilfstransporte auf den Weg in die Ukraine schicken.

Wohnungsbörse für Geflüchtete

Da das Angebot aus der Bevölkerung mit Wohnungen enorm sei, so das Landratsamt Bamberg, startet am 2. März eine Wohnungsbörse auf der Website der Behörde. Dort können Privatleute kostenlose Unterkünfte für Flüchtlinge anbieten. Die Resonanz ist enorm, so Frank Förtsch vom Landratsamt Bamberg.

Hilfsfonds für Spendengelder

Die Stadt Bamberg hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den "Bamberger Hilfsfonds Ukraine" eingerichtet. Das erklärten Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne). Ziel sei es, die geflüchteten Kriegsopfer aus der Ukraine zu unterstützen. Die Spendengelder sollen für sofortige und unbürokratische Maßnahmen verwendet werden, die den Betroffenen helfen. Bereits am Wochenende seien Decken, Isomatten, Wasser, Klamotten und Nahrung gesammelt worden. Diese befänden sich bereits auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze.

Kostenlose Anrufe in die Ukraine

Die Stadtwerke Bamberg ermöglichen Kunden kostenlose Gespräche in die Ukraine. Das gelte für Verbindungen über das Glasfasernetz BaMbit und BürgerNet. Damit können Telefonate in das ukrainische Festnetz und ins Mobilfunknetz kostenlos durchgeführt werden, teilten die Stadtwerke mit. Das Angebot gelte bis 30. April. Auch in der Region Bamberg gebe es eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischer Herkunft, die so Kontakt zu Verwandten, Freunden und Bekannten aufnehmen können.

Region Bayreuth

Koordinierungsgruppe gegründet

Die Stadt Bayreuth hat eine Koordinierungsgruppe "Hilfe für die Ukraine" gegründet. Sie soll Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine aber auch für die Menschen vor Ort bereitstellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Primär gehe es darum, Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu koordinieren, die nach Bayreuth kommen. Das Sozialamt habe hierzu auch bereits mit mehreren Hotels und Pensionen in der Stadt Kontakt aufgenommen. Auch örtliche Wohnungsbauunternehmen sollen angefragt werden.

Insgesamt sei die Hilfsbereitschaft in der Bayreuther Bevölkerung groß, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Wer helfen möchte, könne sich an das städtische Sozialamt wenden. In die Koordinierungsgruppe für die Ukrainehilfe sind auch die großen Hilfsorganisationen wie das Bayerische Rote Kreuz oder Caritas mit eingebunden.

Auch die Uni Bayreuth unterstützt die Hilfsaktion für die Ukraine. Studierende haben dabei ein Zentrum für Sachspenden eingerichtet.

Region Coburg

E-Mail-Adresse für Hilfsaktionen

Der Landkreis Coburg hat für die Koordinierung von Sachspenden- und Wohnungsangeboten für Flüchtlinge aus der Ukraine eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet. Alle Angebote werden vom Landkreis gesammelt werden, um zum gegebenen Zeitpunkt schnell darauf zugreifen zu können, teilte das Landratsamt mit. Aktuell sei aber noch nicht absehbar, in welchem Umfang Ukraine-Geflüchtete im Coburger Landkreis aufgenommen werden, heißt es weiter. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für die Menschen in der Ukraine sei sehr groß. Viele Landkreis-Bürger hätten sich bereits gemeldet.

Region Hof

Lkw startet in Richtung der Grenze zwischen Polen und Ukraine

Auch in Hof beteiligen sich viele Menschen an den Hilfstransporten in die Ukraine. Wie das Landratsamt mitteilt, organisieren häufig Privatpersonen mit ukrainisch-russischen Wurzeln die Aktionen. Am 1. März soll ein Lkw voller Hilfsgüter aus dem Hofer Land in Richtung der Grenze zwischen Polen und der Ukraine starten. Organisiert wurde der Transport von Hanna Vinichuk, einer Deutschen mit ukrainisch-russischen Wurzeln, die viele Familienangehörige und Freunde in der Ukraine hat. "In den letzten fünf Tagen hat sich hier ein Netzwerk von 35 bis 40 Menschen zusammengefunden, die alle Bezug zur Ukraine haben und aktiv helfen wollen. Wenn wir anpacken und etwas tun, fühlen wir uns nicht so ohnmächtig", so die Organisatorin. Neben ihr haben Freunde und Bekannte sowie die Kliniken Hochfranken, Firmen und andere Privatpersonen Materialien gespendet. Darunter befinden sich auch medizinische Hilfsgüter aus den Kliniken, wie Verbandsmaterial, Handschuhe, Kittel oder Bluttransfusionsgeräte.