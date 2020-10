Barrierefreiheit & Inklusion via HbbTV 2 Premiere für "BR Audiodeskription" Test-App

Fernseherlebnis mit Inklusion: Der Bayerische Rundfunk präsentiert die neue Test-Applikation "BR Audiodeskription", die am 23. Oktober Premiere mit der Sendung Hubert & Staller im BR Fernsehen hat. Damit wird ein gemeinschaftliches und damit inklusives Fernseherlebnis von Menschen mit fehlendem oder stark eingeschränktem Sehvermögen zusammen mit Sehenden ermöglicht. Dafür lassen sich die Tonspuren nach individuellem Bedürfnis zuschalten.

Mit der neuen Test-Applikation "BR Audiodeskription" können Zuschauerinnen und Zuschauer am Smartphone eine für sie passende Tonspur am "Second Device" zum laufenden Fernsehbild auswählen. Die Idee ist, bedürfnisorientiert ein gemeinschaftliches Fernseherlebnis mit der ganzen Familie oder im Freundeskreis zu ermöglichen. Voraussetzung ist ein neueres Fernsehgerät, das den Standard HbbTV 2 unterstützt.

Drei Tonspuren individuell nutzbar

Mit der neuen Test-Applikation "BR Audiodeskription" können Zuschauerinnen und Zuschauer am Smartphone eine für sie passende Tonspur am "Second Device" zum laufenden Fernsehbild auswählen. Die Idee ist, bedürfnisorientiert ein gemeinschaftliches Fernseherlebnis mit der ganzen Familie oder im Freundeskreis zu ermöglichen. Voraussetzung ist ein neueres Fernsehgerät, das den Standard HbbTV 2 unterstützt.

Ein Familienmitglied, das blind ist oder über ein stark eingeschränktes Sehvermögen verfügt, kann über die BR-App einen Audiodeskriptions-Ton (AD) am Mobilgerät (Tablet oder Smartphone) für die Wiedergabe per Kopfhörer zuschalten, während die übrigen Familienmitglieder den regulären Fernsehton über die Lautsprecher des TV-Geräts hören können – oder umgekehrt.

Als erste Sendung mit dem neuen Test-Service läuft ab 23. Oktober 2020 immer freitags "Hubert & Staller" im BR Fernsehen von 20.15 bis 21.45 Uhr. Die App für Android-Mobilgeräte (ab Android-Version 4.3) "BR Audiodeskription" kann im Google Play Store heruntergeladen werden. In der App stehen drei Tonspuren zur Auswahl: "AD Mix" (fertig abgemischter Fernsehton inklusive Szenenbeschreibung), "AD Pur" (als eigentliche Audiodeskription oder Szenenbeschreibung) sowie der reguläre "Sendeton", der auch Sehenden eine Anpassung der Lautstärke auf eigene Bedürfnisse erlaubt.

Technische Voraussetzungen beim Empfang Um die so übertragenen Tonspuren hören zu können, sind folgende technische Ausrüstung und Verbindungen erforderlich:

Satellitenempfang

HbbTV 2 taugliches Fernsehgerät (Smart-TV), das mit dem Internet verbunden ist.

Mobilgerät (mit Betriebssystem Android ab Version 4.3) mit heruntergeladener App "BR Audiodeskription". Kopfhörer werden empfohlen.

Fernseher und Mobilgerät müssen sich im selben Heimnetzwerk (z.B. WLAN) befinden, um sich miteinander koppeln zu können.

Eine Entwicklung des IRT

Zur Realisierung der Test-Applikation BR Audiodeskription wurde das BR-Team ganz wesentlich beraten und in der Software-Entwicklung unterstützt von Experten des IRT: Dort wurden die entscheidenden Vorarbeiten geleistet und jetzt auch die Umsetzung zusammen mit dem BR ermöglicht. Die HbbTV-App wie auch die Android-App sind jeweils Software-Entwicklungen des IRT. Und auch das Playoutcenter in Potsdam und der ARD-Stern in Frankfurt sind in der technischen Kette involviert.

Smart-TV synchronisiert Mobil-App

Um die ausgewählte Tonspur über das Internet und das Fernsehbild via Satellit (derzeit ist der Testbetrieb auf diesen Weg beschränkt) Lippen-synchron wiedergeben zu können, wird mit dem Fernsehsignal eine so genannte TEMI-Timeline (Timed External Media Information) generiert und übertragen. Diese wird vom Smart-TV empfangen und ans Mobilgerät via Heimnetzwerk weitergeleitet. Dort kann die Android-App mit ihrer Hilfe die bereitgestellten Audiospuren von einem Webserver laden und synchron zum TV-Bild wiedergeben. Die exakte TEMI-Startzeit wird dabei aus dem guten alten VPS-Signal abgeleitet.

Präsentation zu den Medientagen

Vorgestellt wird die Test-Applikation zu den 34. Medientagen München (24. bis 30. Oktober 2020) auf der Expo bzw. Ausstellerseite des Bayerischen Rundfunks auf www.medientage.de. Kongress und kostenfreie Expo finden Corona-bedingt erstmals in einer rein digitalen Form statt. Zu den angekündigten Programmzeiten stehen Kolleg*innen im Expert*innen-Chat für eine Diskussion und Fragen zur Verfügung.

Die Möglichkeit, zusätzliche Tonspuren und andere Inhalte über das Internet mit einer Fernsehsendung via HbbTV 2 zu synchronisieren und individuell verfügbar zu machen, hat auf alle Fälle viel Potential, nicht nur für barrierefreie Dienste, sondern auch für weitere Angebote.