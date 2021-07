Die Sprech(er)stunden Unser Jahresrückblick 2013

"Meinten Sie vielleicht : Sprechstunde?" – So korrigierte die Internet-Suchmaschine noch vor ein paar Jahren, wenn man in das Suchfeld den Begriff „Sprecherstunde“ eingab. Heute ist die Sprech(er)stunde kein Fremdwort mehr: Man landet beim Suchen im Netz direkt bei der Leseveranstaltungsreihe des BR-Sprecherensembles. 2013 trat es insgesamt acht Mal zu Lesungen auf und konnte dabei 12.713 Euro an Spenden zugunsten wohltätiger Zwecke sammeln. Hier unser Jahresrückblick!

Eine Erfolgsgeschichte – im sechsten Jahr

Die Sprecher des Bayerischen Rundfunks mit den Hörern direkt in Kontakt zu bringen, für die Hörer sichtbar zu machen, indem sie live ihre Lieblingstexte präsentieren, untermalt von stimmungsvoller Musik – Was vor sechs Jahren zunächst als ein Experiment begann, ist mittlerweile schon fast so etwas wie eine Tradition und hat sich zu einer festen Veranstaltungsreihe gemausert.

Die Sprech(er)stunden im Radio Ausschnitte aus den vergangenen weihnachtlichen Sprech(er)stunden wurden am 24. Dezember 2013 um 16.05 Uhr auf Bayern 2 gesendet.

Immer mehr begeisterte Besucher kommen zu den Sprech(er)stunden und die Abende müssen in Zukunft in größere Säle verlegt werden.

Teamgeist und Publikumsnähe

Doch nicht nur für das Publikum ist die Sprecherstunde ein Vergnügen: Die Berufssprecherinnen und -sprecher haben ihren ganz eigenen Gewinn. Während man sonst meist als "Einzelkämpfer" in den verschiedenen Programmen im Einsatz ist, lernen sich die Kollegen an den Veranstaltungsabenden einmal ganz anders kennen – und das gemeinsame "Produkt" und die Erlebnisse verbinden. Man sitzt jetzt den Hörerinnen und Hörern direkt gegenüber, spürt beim Lesen die Reaktionen der Zuschauer und kann hinterher noch mit dem einen oder anderen bei einem Glas Sekt plaudern.

Lesungen in ganz Bayern – mit vielfältigen Themen und Musik

Große Freude bereitet es darüber hinaus uns allen immer wieder, das Funkhaus in München zu verlassen und an den unterschiedlichsten Orten zu gastieren: In diesem Jahr waren wir in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth, in Bibliotheken in Wasserburg und Rosenheim, im Münchner Theodolinden-Gymnasium, in der Münchner Kreuzkirche und im Kurhaus Scheidegg im Westallgäu. Musikalische Umrahmung Silke Aichhorn Stets bereicherten Solisten und Ensembles die Lesungen mit passenden Musikstücken.



Für die Weihnachts-Sprech(er)stunde im Münchner Funkhaus am 5. Dezember 2013 konnten wir die renommierte Harfenistin Silke Aichhorn gewinnen. Andrea Regenauer und Florian Lang Zwischen den Texten der weihnachtlichen Sprech(er)stunde in der Stadtbibliothek Rosenheim begeisterten Andrea Regenauer an der Harfe und Florian Lang am Akkordeon mit Walzer, Landler, Polka, einem Stück von Bach und einer jiddischen Swingnummer. Prof. Dr. Herbert Wiedemann Einfühlsam und stimmungsvoll umrahmte Prof. Dr. Herbert Wiedemann (Klavier) die Texte der Sprecher bei der Weihnachtslesung im Kurhaus Scheidegg. Mitunter improvisierte er sogar dazu und konnte so dem Wort eine weitere, gelungene Dimension hinzufügen. Katja Schild und Matthias Keller BR-Sprecherin Katja Schild in einer Doppelrolle als Sängerin, die bei der Sprech(er)stunde "Wünsche & Träume" bezaubernd schöne Lieder von Fauré bis Bernstein sang. Organist und BR-Klassik-Redakteur Matthias Keller begleitete sie und präsentierte solistische Werke. Florian Höck und Christoph Hauser Das Duo Florian Höck (Saxophon) und Chistoph Hauser (Klavier) im Funkhaus in München – mal gefühlvoll ruhig, mal beschwingt heiter begleiteten sie die Sprech(er)stunde "...dort, wo man Bücher verbrennt" anlässlich des Jahrestags der Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten. Schüler der Rieser Musikschule Ebenfalls zur Erinnerung an Bücherverbrennungen sorgten Michael Burger und Konstantin List neben anderen Schülern der Rieser Musikschule in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth für die musikalische Untermalung der Sprech(er)stunde dort. Wasserburger Almaton Trio Für wunderbar entspannte, jazzige Grooves sorgte bei der Sprech(er)stunde "Frühling" in der Wasserburger Bibliothek im Mai 2013 das Almaton Trio. Schüler und Eltern des Theodolinden-Gymnasiums Zur Einweihung des neuen Konzertflügels am Münchner Theodolinden-Gymnasiums trugen Schüler und Eltern ihre Lieblingstücke vor.

Insgesamt acht mal brachten die Sprecherinnen und Sprecher ihre Lieblingstexte zu den verschiedensten Themen zu Gehör: Zur Einweihung eines Konzertflügels gab es eine Mischung aus Literatur und Musik ("Alles was Flügel hat"), Texte zum Wonnemonat Mai ("Frühling"), eine Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten ("…dort wo man Bücher verbrennt"), Feierliches zum zehnjährigen Bestehen des Wunschträume-Netzwerks für Mädchen- und Frauenprojekte ("Wünsche und Träume") und drei mal besinnliche, freche und schräge Knallbonbons zu Advent und Weihnachten ("Ach du liebe Weihnachtszeit“)

Im Dienst einer guten Sache: Spenden für soziale Projekte

Last but not least: Der Dienst an einer guten Sache war immer zentrale Motivation – und zwar für alle Beteiligten!



Die Sprecher lesen "ehrenamtlich" ohne Honorar, die Musiker spielen ebenfalls unentgeltlich für einen guten Zweck, und das Publikum muss für die Sprech(er)stunden keinen Eintritt bezahlen!

Statt dessen bitten wir im Anschluss an jede Veranstaltung um Spenden. Zumeist gehen diese an die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die die seit 20 Jahren Kinder in Not unterstützt. Bisweilen unterstützen wir mit den Spenden weitere soziale Projekte, wie zum Beispiel ein Schul- und Kindergartenprojekt in Burkina Faso, ein Seniorenprojekt in Scheidegg oder einen Elternförderverein in München. zum Artikel Sternstunden - Wir helfen Kindern [Unser Wert]

Das Publikum hat beherzt und großzügig in den Geldbeutel gegriffen:

2013 kamen insgesamt 12.713 Euro zusammen!

Davon gingen 10.773 Euro an die Aktion Sternstunden, 1.940 Euro an die anderen Projekte.

Ein außerordentlich großes, herzliches Dankeschön allen Spendern!

Weiter so!

Acht Sprech(er)stunden, die sensationellen Spendenergebnisse, die Publikumsreaktionen und die Freude der Mitwirkenden an den Abenden haben Lust gemacht auf mehr!

Insofern dürfen die Hörer gespannt sein auf ein Jahr 2014 mit neuen vergnüglich-nachdenklich-skurril-provokant-besinnlich-witzig-frech-verträumt-betörenden Sprech(er)stunden...

Das nächste Thema steht schon fest: "Solang' der alte Peter ..." – im Frühling 2014 werden wir Geschichten aus und um München präsentieren. Details folgen in Kürze!