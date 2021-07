Texte zum Wonnemonat Mai Nachlese zur Sprech(er)stunde "Frühling"

Das Thema „Frühling“ wünschte sich Elke Fleischer, die Leiterin der Bibliothek in Wasserburg am Inn, als sie uns, nach einer vorweihnachtlichen Lesung im Dezember 2012, jetzt zum zweiten Mal zu einer Sprech(er)stunde einlud.

Und so kamen am 6. Mai acht Sprecher in die Bibliothek in Wasserburg am Inn – zu einer musikalisch umrahmten Frühlings-Sprech(er)stunde.