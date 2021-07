"… dort wo man Bücher verbrennt" Nachlese Sprech(er)stunden – "Bücherverbrennung"

Die Sprecherinnen und Sprecher des BR erinnerten in zwei Lesungen an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten, die am 10. Mai 1933 im Zuge einer „Aktion wider den undeutschen Geist“ stattfand. Am 9. Mai 2013 waren wir zu Gast in der ehemaligen Synagoge Hainsfarth, am 10. Mai 2013 lasen wir im Funkhaus in München.

Von: BR-Sprecher-Team