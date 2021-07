Am Ufer der Sehnsucht entlang ... Nachlese Sprech(er)stunde "Wünsche und Träume"

Leuchtende Fotos in großen Formaten an den eher schmucklosen Wänden in der Schwabinger Kreuzkirche in München. Wer den Kirchenraum betritt, ist überrascht von der Wärme, die er ausstrahlt.

Genau so warm ist die Ausstrahlung der Gründerin des „Wunschträume-Netzwerk für Mädchen- und Frauenprojekte e.V.“ Kathrin Seyfahrt. Der Verein feiert sein zehnjähriges Bestehen: Seitdem bringen Kathrin Seyfahrt und ihre Mitarbeiter Mädchen und Frauen in Burkina Faso, auf der Insel Rodrigues und in Tansania mit Bildungs- und Entwicklungsprojekten auf den Weg zur Selbstbestimmung.