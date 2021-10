Genetisch vererbt Polyzystische Nierenerkrankung

Viele Menschen haben kleinere Zysten in ihren Nieren, die in geringem Ausmaß eher harmlos sind. Bei der polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD) kann sich die Zahl und Größe der Zysten derart vermehren, dass es zu Einschränkungen in der Nierenfunktion und Lebenserwartung kommen kann.

Von: Max Tenschert