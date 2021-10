Lange unklar Autoimmunerkrankungen der Niere

Viele Autoimmunerkrankungen der Niere führen zur Glomerulonephritis, einer Entzündung der Nierenknäuel. In einigen der Erkrankungen wie Lupus erythematodes greifen die Antikörper die Nierenknäuel an und sorgen durch deren Schädigung dafür, dass es zum Proteinverlust im Urin kommt. Aber auch andere Autoimmunerkrankungen im Körper können sich auf die Niere auswirken, da die im Rahmen der Erkrankung vom Körper gebildeten Immunkomplexe – also Antikörper, die verkleben – dort ablagern und eine verstärkte Immunreaktion in Gang setzen. Im Endstadium führen sie alle, wenn sie unerkannt oder unbehandelt bleiben, zum Funktionsverlust der Niere.