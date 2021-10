Die Zukunft? Nieren aus Stammzellen

Gerade für die Forschung bringt die Züchtung künstlicher Nieren große Vorteile mit sich. Bislang wurde im Zuge der Forschung von Nierenerkrankungen oftmals auf Mäuse oder Ratten als Testobjekte zurückgegriffen. Anatomisch gesehen unterscheiden sich die Nieren der Nagetiere jedoch in ihrer Beschaffenheit von denen der Menschen. Die künstlich im Labor hergestellten Nieren sind dagegen dem echten Organ ähnlicher und schaffen so eine authentische Versuchsumgebung. Neben gesunden Organen können beispielsweise auch Erkrankungen wie die polyzystische Nierenerkrankung simuliert werden. Auch können bereits Auswirkungen verschiedener Erkrankungen untersucht werden – etwa die Wirkung giftiger Stoffe im Rahmen eines akuten Nierenversagens. So wurde auch der erste Nachweis, dass das Coronavirus über den ACE2-Rezeptor an Nierenzellen andockt und somit in das Organ eindringt bzw. durch einen Block des Rezeptors die Infektion verhindert werden kann, in Nierenorganoiden gezeigt.

Anwendung in der Medizin dauert noch Jahre

In ihrer Beschaffenheit weist die Niere in vivo, also in einem Lebewesen wie dem Menschen oder einem Tier, ein eigenes, komplexes Nervensystem und Immunsystem auf. Bislang kann im Labor jedoch nur die Niere in ihrer äußeren Form hergestellt werden, ohne Gefäße und das Immunsystem – und auch noch nicht in der Größe einer erwachsenen Person. Demnach können in den Versuchen bislang noch keine Auswirkungen von Autoimmunerkrankungen auf die Niere erforscht werden. Darüber hinaus vernarben die im Labor gezüchteten Vorläufernieren nach drei Wochen kaputt und müssen neu gezüchtet werden. Derzeit wird jedoch bereits zu einer längeren Lebensdauer der künstlichen Organe geforscht.