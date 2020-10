Akutes Nierenversagen Ursachen, Symptome, Behandlung

"Dann würde ich dem Patienten als erstes ein Medikament geben, mit dem ich die Niere wieder in Gang bringe. Ein sogenanntes Diuretikum, Entwässerungsmedikament, das die Niere zum Arbeiten, also zum Ausscheiden bringt. Als nächsten Schritt muss man die Einfuhr regulieren, also die Trinkmenge muss reduziert werden auf einen halben Liter oder maximal einen Liter pro Tag. Der Patient muss jeden Tag gewogen werden. Wenn ich merke, dass das immer noch nichts bringt, dann muss ich im Kopf die Dialyseindikationen durchgehen und zur Not für einige Tage dialysieren. Dialyse ist aber immer ein großer Eingriff. Da muss ich dem Patienten einen Zugang legen, es kann bluten oder sich entzünden - also für eine Dialyse brauche ich schon harte Gründe."