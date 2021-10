Spätfolge von Harnwegsinfekten Die Nierenbeckenentzündung

Das Nierenbecken befindet sich direkt in der Niere und somit in den oberen Harnwegen. Dabei handelt es sich um eine Einbuchtung, in der sich Urin sammelt, der anschließend durch den direkt anliegenden Harnleiter in die Blase geleitet wird.

Von: Max Tenschert