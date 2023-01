Zweimal Zwillinge Zweimal Zwillinge innerhalb eines Jahres

Evelyne aus Oberbayern und ihr Mann haben am 20.11.1978 die Zwillinge Inge und Birgit zur Welt gebracht. Und auf den Tag genau ein Jahr später, also zum 1. Geburtstag der ersten Zwillinge, sind dann auch die zweiten Zwillinge Andrea und Silke geboren worden. Zweimal Zwillinge innerhalb eines Jahres, die alle am gleichen Tag Geburtstag haben. Und das ist noch nicht alles…! Welche unglaublichen Zufälle es noch in der Familie gibt, können Sie oben nachhören!