Marcus Fahn will's wissen Im Flugzeug zur Welt gekommen

Geburt im Flugzeug: Auf der Strecke von Mumbai nach Frankfurt wurde Max geboren

Mareike aus Winhöring war Flugbegleiterin bei der Lufthansa, aber privat unterwegs von Mumbai nach Frankfurt. Die Lufthansa hat sie - obwohl hochschwanger - mitgenommen, weil der Geburtstermin noch 5 Wochen in der Zukunft lag und sie ihr Kind zu Hause in Deutschland zur Welt bringen wollte. Schon im Warteraum vor dem Abflug war ihr allerdings etwas schummrig. Sie durfte deshalb in der 1. Klasse des Flugzeugs Platz nehmen. Getrennt von ihrem Mann, der 2. Klasse flog.