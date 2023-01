Rückwärts sprechen Dieser Mann spricht rückwärts so schnell wie vorwärts

Sebastian aus dem Berchtesgadener Land. Schon mit dem Schulbeginn hat er gemerkt, dass er die Fähigkeit besitzt, ganze Sätze in seinem Kopf rückwärts umzustellen und auch zu sprechen. Antrainiert hat er sich das nicht – "es ist mir einfach so in die Wiege gelegt worden" erzählt der Autoverkäufer im BAYERN 1 Morgen. Hin und wieder ist Sebastian damit auch schon aufgetreten, aber überwiegend macht er das Rückwärtssprechen einfach nur aus Spaß mit seinen Freunden. Die ganze Geschichte und den Audio-Beweis, dass er es wirklich kann, gibt´s hier oben für Sie zum Nachhören.