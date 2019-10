Marcus Fahn will's wissen! Das gibt's doch gar nicht - oder etwa doch?

Jeden Morgen will es Marcus Fahn wissen. Welche unglaublichen, kuriosen und spannenden Geschichten schlummern in Bayern? Ganz nach dem Motto: "Das gibt's doch gar nicht - oder doch?!"

7.10 Uhr – das ist auf BAYERN 1 ab sofort die Zeit für Geschichten, bei denen man sich unweigerlich sagt: "Das gibt's doch gar nicht!". Jeden Morgen geht Marcus zusammen mit Ihnen auf die Suche. Immer um kurz nach 7 Uhr stellt er Fragen wie diese:

Frage vom 30.10.2019: Gibt es in Bayern einen Pendler, dessen Arbeitsweg einfach 200km oder mehr beträgt?

Sie kennen da jemanden? Oder sind Sie gar selbst so ein Fall? Melden Sie sich via WhatsApp (Tel.: +49 151 19589000), E-Mail studio@bayern1.de oder rufen Sie uns an (0800 80 80 456, kostenfrei) und erzählen Sie uns Ihre Geschichte.

Das waren die bisherigen Fragen bei "Marcus Fahn will's wissen":

Am 29.10. suchten wir nach einem Zwillingspaar, das wiederum ein anderes Zwillingspaar geheiratet hat. Gefunden haben wir ein "Zwillings-Quartett" aus Berg in Oberfranken, das derzeit gemeinsam in Australien Urlaub machen - ein Paar ist bereits verheiratet, die anderen beiden werden sich im Frühjahr 2020 das Ja-Wort geben: Marco Wolfrum, Marina Wolfrum, Isabell Kant und Mirco Wolfrum (im Bild von links).

Am 28.10. suchten wir ein Haustier, das länger als 5 Jahre von daheim verschwunden war und dann wieder wohlbehalten zum Besitzer zurückkehrte. Gefunden haben wir: die Katze Limes von Johanna aus Julbach, Niederbayern, die sage und schreibe 7 Jahre umherstromerte, bis sie zurückgebracht wurde - dank einer Finderin, die im Internet die alte Anzeige wiederfand.

