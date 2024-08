Wohin mit altem Spielzeug? Spielzeug spenden, Arbeitsplätze schaffen

Was ist die Toys Company?

Bei der "Toys Company"- ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Prüfgesellschaft DEKRA - wird deutschlandweit und an drei Standorten in Bayern gebrauchtes Spielzeug aufgearbeitet. Dafür werden Spielzeugspenden gereinigt, repariert und wo nötig technisch überholt. Anschließend verschenkt die Toys Company die Spielsachen an soziale Einrichtungen wie Kindergärten, Frauenhäuser oder Kinderdörfer. Wer daran Interesse hat, als Einrichtung oder auch als Privathaushalt, kann sich direkt bei der Toys Company melden.

Spielzeug spenden, wo?

Wenn Sie auch Spielzeug spenden wollen: Das geht in Mindelheim, in Augsburg und in Günzburg. In München kann man sich zu diesem Zwecke an den Weißen Raben wenden.