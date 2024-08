Olympisches Feuer Paris Der Ballon in Paris trägt ein bayerisches Geheimnis

Es sah atemberaubend schön aus, als der Ballon mit dem Olympischen Feuer sanft in den Pariser Himmel stieg. 30 Meter stieg er in die Höhe - er selbst ist auch nochmal 30 Meter hoch - und schwebt nun immer nachts fixiert an seinem Standort im Jardin des Tuileries in der Nähe des Louvre am Himmel. In Augsburg hat man diesen Moment, als der Ballon bei der TV-Übertragung in Sicht kam, voller Spanung und mit angehaltenem Atem beobachtet, denn dort entstand er, bei Ballonbau Wörner. Als der Ballon dann in die Höhe stieg, brach beim Konstruktionsteam emotionaler, erleichterter Jubel aus.