Wie lange halten CDs? So funktionieren Ihre CDs länger

Eine CD an sich kann durchaus 30 Jahre funktionieren und problemlos ihren Dienst tun. Eine definierte Lebensdauer gibt es nicht. Es liegt an Ihnen, denn CDs sind auch empfindsam und möchten gut behandelt werden.

Können CDs altern?

Wenn die selbstgepresste "Greatest Hits"-CD schutzlos in der Mittelkonsole des Autos liegt, die Sonne das Auto zudem auf tropische Temperaturen erhitzt, die Getränkedose tropft und die CD beim Einlegen runterfällt, weil die Finger noch vom Burger fettig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es bald zu Ende geht mit den "Greatest Hits". Schlimmer geht es eigentlich gar nicht.

Wie halten CDs möglichst lange?

Jeder ist für die Haltbarkeit seiner CD entscheidend mitverantwortlich, sagt Christian Piechotta von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin: "Wenn der Benutzer die Oberfläche nicht verletzt, dann ist das schon mal gut für die Haltbarkeit." Es kommt also wesentlich auf die Lagerung an.

Die Schicht der CD, in der die Daten stecken, ist empfindlich gegenüber Sonnenlicht und Temperatur. Deshalb lagern Sie Ihre CDs idealerweise dunkel und bei ungefähr 20 Grad.

Die CD sollte geschützt am besten in der CD-Hülle aufbewahrt werden, um Beschädigungen wie Kratzer zu vermeiden. Aber auch Verschmutzungen sind nicht gut: Wenn Dreck, Staub, Fett und andere Stoffe wie Wölkchen über den Daten liegen, kann der CD-Player diese nicht mehr lesen.

Wenn dann doch mal etwas Staub entsteht, können Sie die CD auch vorsichtig reinigen: am besten mit einem fusselfreien Tuch oder Papier, z. B. einem Papiertaschentuch. Lösungsmittel und Laugen sind keine gute Idee, die können die Oberfläche angreifen. Das Tuch sollten Sie in nichtkreisenden Bewegungen von innnen nach außen über die CD führen. Wasser kann hier als Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Wenn Sie Ihre CD beschriften wollen, benutzen Sie dafür einen geeigneten Stift. Wenn der Stift das falsche Lösungsmittel beinhaltet, könnte es unangenehme Folgen haben.

Warum ist die CD so empfindlich?

Jede "0" ist ein kleines Tal und jede "1" ein kleiner Berg. Der Laser tastet diese Hügellandschaft ab. Wer schon mal versucht hat, eine CD zu zerbrechen, weiß, dass das nicht so einfach ist. Die CD besteht zu 99,9 Prozent aus dem sehr harten und transparenten Kunststoff Polycarbonat. "In dieser Schicht sind die Daten wie in einer Hügellandschaft hinterlegt. Die Nuller sind kleine Krater, die Einser kleine Hügel", beschreibt Christian Piechotta die Technik.

Durch die Reflektroschicht auf der CD mit ihren organischen Farbstoffen schillert der Datenträger je nach Lichteinfall.

Damit der Laser des CD-Players diese Hügellandschaft entziffern kann, liegt darüber eine Reflexionsschicht aus einer extrem dünnen Metallschicht und einem schützenden Lack. Deshalb glitzern CDs so schön, wenn das Licht entsprechend fällt. Aber diese Flexionsschicht ist sehr dünn und kann relativ leicht beschädigt werden. Das müssen nicht unbedingt Kratzer sein, auch Verunreinigungen können CDs unbrauchbar machen.

Sind DVDs länger haltbar als CDs?

DVDs sind in der Tat länger haltbar als CDs. Das liegt am Aufbau. Statt der Hügellandschaft kann man sich die DVD wie einen Burger vorstellen. Zwischen den Semmelhälften liegt der Hamburger, also die Datenschicht. Die sind dementsprechend besser geschützt. Trotzdem sollte auch die DVD pfleglich behandelt und entsprechend schonend gelagert werden.

Gibt es bessere Speichermedien als CDs oder DVDs?

Inzwischen sind CDs und DVDs von USB-Sticks, Festplatten oder dem Handy abgelöst worden. Deren Lebensdauer ist nicht unbedingt länger, sie sind nur besser handhabbar.

Unabhängig vom Speichermedium rät Experte Christian Piechotta von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, die Daten immer doppelt vorzuhalten. Ob auf eigenen Festplatten, einem speziellen Sicherungssystem oder in der Cloud. Alles kann kaputtgehen. Wer seine Daten- und Musikdateien dann ein zweites Mal vorliegen hat, hat sie blitzschnell wieder verfügbar.

Entsorgung von CDs

CDs und DVDs gehören nicht in den Restmüll, schreibt das Bayerische Landesamt für Umwelt: "Recyclingverfahren haben das Ziel, die CDs, DVDs und Blu-Ray-Discs zu Sekundärrohstoffen aufzubereiten. Das Recycling hat Vorrang vor einer energetischen Verwertung oder Beseitigung." Sie sollen über die Wertstofftonne oder den Wertstoffhof entsorgt werden. Mehr zum Thema Müllentsorgung lesen Sie hier: Mülltrennung im Überblick - und warum Joghurtbecher nicht ineinander stecken.

