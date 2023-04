Airtags Was können Smarttags und Airtags?

Was sind Bluetooth Tracker?

Kleine Sender, die per App auf dem Smartphone das Wiederfinden von Gegenständen erleichtern können - das sind Bluetooth-Tracker. Man hängt sie sich zum Beispiel ans Portemonnaie, den Rucksack oder den Schlüsselbund. Es gibt sie von verschiedenen Herstellern wie zum Beispiel Apple, Samsung, Tile oder Chipolo für die Betriebssysteme Android und iOS. Manche Tracker funktionieren nur mit einem bestimmten Smartphone-Typ, andere sowohl mit iOS- als auch mit Androidhandys.

Wie funktioniert ein Air Tag?

So weist das Handy den Weg zum Tracker und zum gesuchten Gegenstand. Über Bluetooth sendet der kleine Anhänger Signale aus. Ist der Sender weiter weg vom zugehörigen Smartphone, nutzt der Tracker andere Geräte, also zum Beispiel kompatible Smartphones, Tablets oder Computer in der Nähe für die Ortung. Dieser Prozess liefe "verschlüsselt und anonym" ab, so die Hersteller. Diese Art der Tracker nutzen also nicht GPS, sondern ein Netzwerk aus kompatiblen Geräten. Über das eigene Smartphone kann man den Tracker über eine App - zum Beispiel die "Wo ist"-App bei Applegeräten oder die Samsung-App "Smart Things Find" - dann aufspüren. Damit das Handy auf der jeweiligen App mit Pfeilen den Weg Richtung Tracker weist, braucht man Smartphones neuerer Generationen - zum Beispiel ein iPhone ab Modell 11 oder Samsung-Smartphones mit Android 8.0 oder höher.

Airtags Akkulaufzeit

Die in den meisten Trackern integrierten und austauschbaren Knopfzellen des Typs CR2032 halten ungefähr ein Jahr. Bevor die Akkulaufzeit zu Ende geht, warnen manche Tracker die Besitzerin oder den Besitzer.

Bluetooth Tracker Kosten

Bluetooth-Tracker kosten zwischen 15 und 35 Euro. Will man zum Beispiel die AirTags von Apple nicht nur in eine Geldbörse oder einen Koffer legen, sondern an den Schlüsselbund hängen, kommen bei Apple noch die Aufhänger preislich dazu - je nach Ausführung ab 14,95 Euro aufwärts. Alle anderen Anbieter wie Tile, Chipolo oder Samsung haben Ösen in ihren Trackern, die sich einfach an einem Schlüsselring befestigen lassen.

Airtags oder Smarttags erlaubt im Gepäck?

Im Sommer 2022 strandeten viele Gepäckstücke von Reisenden auf diversen deutschen Flughäfen. Viele Passagierinnen und Passagiere haben deshalb vorsorglich ihre Koffer mit Bluetooth Trackern versehen, um feststellen zu können, wo das eigene Reisegepäck abgeblieben ist. Die Lufthansa verbot diese Tracker zunächst auf ihren Flügen, nahm dieses Verbot aber im Oktober 2022 wieder zurück und twitterte, dass von den Trackern wegen der geringen Signal- und Batterieleistung keine Sicherheitsgefahr ausgehe und sie daher auf Lufthansa Flügen erlaubt seien.

Bluetooth-Tracker für Haustiere

Blueetooth-Tracker oder besser GPS-Tracker fürs Haustier? Wenn man in einer Stadt wohnt, also davon auszugehen ist, dass ein Tracking-Netzwerk aus zahlreichen Android- oder iOs-Geräten besteht, kann ein Bluetooth- Tracker gute Dienste leisten. Denn die kleinen Tracker sind leicht und schnell am Halsband befestigt. Wohnt man als Tierbesitzer aber auf dem Land, dann ist eher ein GPS-Tracker, der mit Satellitenortung arbeitet, zu empfehlen.

Dass man einen gechipten Hund oder eine gechipte Katze über den Chip orten kann, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Dieser Chip sendet keine Signale, sondern kann nur passiv ausgelesen werden. Alle weiteren Infos zum Chippen hier: Katze chippen Kosten - Was ist wichtig beim Chippen von Haustieren.

Bluetooth-Tracker Stalking

Die Bluetooth Tracker bieten leider auch die Möglichkeit des Missbrauchs. Eigentlich sollten zum Beispiel alle, die von einem unbekannten AirTag begleitet werden, eine Warnung von dem Tracker erhalten, wenn dieses zu lange die Verbindung zum zugehörigen Smartphone verloren hat. Das funktioniert aber wohl erst ab iOS-Version 14.5. Ältere und nicht aktualisierte iPhones senden keine Warnung, so der Technologie-Informationsdienst heise.de. Außerdem kann man den Signalton manipulieren. Mehr zu diesem Thema: Apple AirTags: Schutz vor Stalking und Überwachung völlig unzureichend

