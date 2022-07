Welches Öl zum Braten Was tun, wenn das Öl in der Pfanne raucht

Öl raucht beim Braten in der Pfanne - was tun

Raucht mein Öl in der Pfanne, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass mein Öl kurz davor steht, dass es sich zersetzt. Was das bedeutet, erklärt Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Bayern: "Der erste Rauch bedeutet, dass Wasser verdampft. Wenn der Rauch beißend wird, werden freie Fettsäuren des Öls umgewandelt zum Beispiel in Acrolein. Und das ist krebserregend." Deswegen der klare Rat:

Das Öl sollte man nach dem Abkühlen in einem verschlossenen Behältnis im Restmüll entsorgen - auf keinen Fall in den Abfluss oder die Toilette schütten. Und: Andere Pfanne mit neuem Fett verwenden und noch einmal von vorn beginnen.

Welches Öl am besten zum Braten verwenden

Öl zum Braten: Diese Öle eignen sich nicht

Kaltgepresste Öle nicht zum Anbraten

Warum sollte man kaltgepresste Öl nicht zum Anbraten verwenden? "Weil die wertvollen Pflanzenstoffe verloren gehen beim Erhitzen. Das wäre so, als hätten Sie einen teuren Honig gekauft und würden ihn erhitzen", so Daniela Krehl. Und noch etwas: "Kaltgepresstes Öl ist viel weniger intensiv gefiltert. Die Schwebstoffe im Öl können sich beim Erhitzen so zersetzen, dass schädliche Stoffe entstehen." Kaltgepresste Öle haben auch einen viel niedrigeren Rauchpunkt als raffinierte Öle aus der gleichen Pflanze. Das heißt, sie beginnen früher zu qualmen als raffinierte Öle und man kann sie nicht so hoch erhitzen.