Welches Magnesium ist das beste Magnesiumcitrat oder Magnesiumoxid – welches nehme ich?

Es gibt unzählige Magnesium-Produkte auf dem Markt mit verschiedenen Salzen des Mineralstoffs, es gibt Magnesium als Brausepulver, Tabletten oder Direktpulver. Magnesium ist auch der Mineralstoff, der in Deutschland auch am häufigsten als Nahrungsergänzung eingenommen wird. Dabei ist ein echter Magnesiummangel bei einer abwechslungsreichen Ernähung bei gesunden Menschen in Deutschland selten. Doch welche Art von Magnesium hilft wie. Wir haben dazu Franziska Utzinger, Apothekerin und im Vorstand des Bayerischen Apothekerverbandes, gefragt.

Ist Magnesiumcitrat besser?

"Am besten von unserem Körper verwertet werden die organischen Verbindungen der Magnesiumsalze, vor allem Citrat oder andere organische Salze", sagt Franziska Utzinger. Weitere organische Verbindungen, die in der EU für Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind - sind zum Beispiel:

Welches Magnesium kaufen

Worauf sollte man beim Kauf von Nahrungsergänzungen achten? "Tatsächlich kommt es darauf an, was man erreichen möchte. Wenn es eine kurzfristige Magnesiumaufnahme sein soll, zum Beispiel nach einer sportlichen Belastung, dann sollte man darauf achten, dass die Dosierung passend ist. Wenn man es regelmäßig nimmt, sollte man darauf achten, dass der Magnesiumgehalt passt. Wenn man es akut braucht, das schnell verwertbare Magnesium verwenden. Ansonsten gibt es das Komplexmagnesium, das ein bisschen über den Tag verteilt wird. Der Einsatzbereich des Magnesiums ist am wichtigsten, deswegen sollte man sich in der Apotheke beraten lassen, denn Magnesium ist nicht gleich Magnesium", sagt unsere Expertin.