Muskelkater Hilft Magnesium gegen Muskelkater?

Hilft Magnesium gegen Muskelkater

Hilft Magnesium gegen Krämpfe

Auch bei Muskelkrämpfen hilft Magnesium in 90 Prozent der Fälle nicht, so die Erfahrung des Sportwissenschaftlers. "Wir wissen noch nicht einmal die Ursache, warum Muskelkrämpfe entstehen. Wir wissen, es hat damit zu tun, dass die Muskeln sehr stark ermüden, dass das Zusammenspiel zwischen Nerv und Muskel nicht optimal erfolgt, aber da helfen auch andere Mineralien, nicht nur Magnesium, alle Mineralien spielen da eine Rolle. Auch die ganz normalen Kochsalze, aber auch Calcium und ähnliche Dinge. Also: Magnesium ist ein wunderbares Produkt, das in vielen Lebensmitteln auch regelmäßig konsumiert werden sollte. Es entspannt, aber trägt nicht dazu bei, dass die Muskulatur vitaler wird und bleibt und man keinen Muskelkater bekommt."