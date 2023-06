Diclofenac Schmerzmittel mit Diclofenac - das ist zu beachten

Wie wirkt Diclofenac?

Besonders in der Orthopädie, aber auch in anderen Feldern, nimmt man Schmerzmittel nicht ausschließlich zur Schmerzlinderung ein – ein anderer, oft viel bedeutenderer Punkt ist die Unterdrückung der hinter den Schmerzen stehenden Entzündung. Steht hinter den Schmerzen eine entzündliche Komponente, wie es zum Beispiel bei Rheuma, beziehungsweise bei rheumatischen Erkrankungen der Fall ist, geht es dabei vor allen Dingen darum, die Entzündung mit diesem Medikament zu hemmen.

Wer darf kein Diclofenac einnehmen?

Wie viel Diclofenac darf man einnehmen?

"Generell sagt man so lange wie nötig, da man damit die Entzündung bekämpfen will, aber so kurz wie möglich", erklärt Dr. Benthaus. Die 75 mg Retardkapseln sind allerdings explizit zur Kurzanwendung für maximal zwei Wochen angedacht mit einer maximal empfohlenen Tagesdosis von 150 mg pro Tag, also zwei Tabletten pro Tag. Bei den nicht Retardkapseln handelt es sich meistens um 50mg Tabletten – hier dürfen maximal 3 Tabletten am Tag eingenommen werden – die Dauer der Anwendung dieser Tabletten entscheidet der Arzt oder die Ärztin und sollte zwingend abgesprochen werden. "Das ist so individuell, dass man den Arzt fragen muss und wichtig ist, dass man das auch wirklich tut", weiß Dr. Benthaus. Denn die Tabletten sollten möglichst kurz und möglichst gezielt angewendet werden, bis die Symptome unter Kontrolle sind.