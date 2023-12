Welchen Rotwein zum Kochen Billiger Wein, reicht der zum Kochen?

"In den Supermärkten gibt es Literflaschen mit Landwein - und die sind echt okay. Wenn man viel Wein zum Kochen verwendet, kann man da schon mal hingreifen", rät der BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann. "Die haben ein relativ gutes Preis-Leistungsverhältnis, weil zum Trinken ist er vielleicht für die Weinschorle vielleicht noch geeignet. Den kann ich in dieser Hinsicht aber zum Kochen wirklich empfehlen."