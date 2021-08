Wein Gefrierfach wie lange Ab wann Wein gefriert

Richtige Temperatur Weißwein

Guter Wein nicht ins Gefrierfach

Das kommt darauf an - wenn es ein qualitativ hochwertiger Wein ist, sollte man sich das gut überlegen. Denn: "Wein erleidet allerdings oft bereits bei Temperaturen um acht Grad Celsius Qualitätseinbußen und schmeckt nicht mehr ideal, daher sollte man Wein möglichst nicht in den Gefrierschrank geben", so Anja Schwengel-Exner. "Wenn man einen Wein zum Beispiel bei einem Winzer gekostet und gekauft hat, und man legt ihn ins Tiefkühlfach, schmeckt der Wein danach meist anders als erwartet." Bei einfachen, geringer ausgeprägt schmeckenden Weinen hat die Expertin weniger starke Bedenken, da die Unterschiede nicht so deutlich zu Tage treten.