Glühwein kaufen Wie erkennt man guten Glühwein?

Was ist Winzerglühwein?

"Beim Winzerglühwein ist es so, dass alles aus der Hand des selben Winzers kommen muss", sagt Conny Ganß. In einem Winzerglühwein sind also ausschließlich Trauben eines einzigen Winzergartens. Dieser Wein muss auch dort produziert und abgefüllt werden. "Der Wein ist dementsprechend hochwertiger und anspruchsvoller – vergleichbar mit einem Qualitätswein", so Ganß.