Was ist Matcha Ist Matchapulver gesund und wofür kann man es hernehmen?

Was ist Matcha Tee?

Nach was schmeckt Matcha

Verwendung von Matcha

Ein bekanntes Beispiel ist die Matcha-Zabaione:

"Wir alle, glaube ich, kennen in japanischen Restaurants und Co. im Dessert eine Kugel Matcha-Sorbet", so der Sternekoch. Grundsätzlich wird eine Zabaione mit Matcha-Tee zubereitet, indem Eigelb, ein wenig Matcha-Teepulver, Zucker und ein Spritzer Zitronensaft vermischt und über einem Wasserbad aufgeschlagen werden, bis die Mischung eine cremige Konsistenz erreicht. Danach wird die Masse in eine Auflaufform gegeben und eingefroren. So entsteht eine gefrorene Matcha-Tee-Zabaione, die bei jedem Dessert für eine besondere Cremigkeit sorgt. Das schaumige Sabayon kann auch im gefrorenen Zustand genossen werden.