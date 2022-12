Tee Zucker Welcher Zucker passt in welchen Tee?

Grünen Tee auf keinen Fall süßen, in einem Assam- oder Ceylon-Tee schadet Zucker dagegen nicht, sagt der Tee-Experte Rudolf Krapf. Er rät mit Zucker aber insgesamt sparsam umzugehen, damit der Eigengeschmack des Tees gut zur Geltung komme.

Zucker passt am besten zu dunklen, kräftigen Tees

Ist der Tee besonders kräftig, dunkel und trocken, könne er auch ein bisschen Zucker vertragen, meint Rudolf Krapf. Assam-Tees kommen aus der gleichnamigen Region in Indien. Sie zeichnen sich durch einen kräftigen, malzigen Geschmack aus, der an Honig erinnert. Schwarze Ceylon-Teesorten schmecken nicht ganz so kräftig, herb, leicht malzig, mit einem kleinen frischen zitrusfruchtigen Anteil.