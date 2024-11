Trinktemperatur Tee Wie lange dauert es, bis kochendes Teewasser abkühlt?

Bei der selbstgemachten heißen Zitrone oder beim Tee mit Zitronensaft sollte man den frisch gepressten Zitronensaft eigentlich erst zugeben, wenn das Wasser in der Tasse nur noch ungefähr 40 Grad warm ist. Um die maximale Ausbeute an Vitamin C zu erzielen.

Ähnliches gilt auch für die Zugabe von Honig: Auch er möchte nicht über 40 Grad erwärmt werden, sonst gehen manche Wirkstoffe wie hitzeempfindliche Enzyme kaputt.