Hilft Grüner Tee beim Abnehmen Grüner Tee belebt und kurbelt den Stoffwechsel an

Im Gespräch mit BAYERN 1 erklärt Ines Heger, Ernährungsexpertin der AOK Bayern, worauf man achten sollte, wenn man grünen Tee trinkt und wie viel des Aufgussgetränks das Abnehmen unterstützen kann.

Warum hilft grüner Tee beim Abnehmen?

Das hat verschiedene Gründe, so die Expertin. Wie die meisten koffeinhaltigen Getränke kurbelt der Tee den Stoffwechsel an. Und gerade im Grüntee stecken sekundäre Pflanzenstoffe. Ganz besonders ist da das Catechin. Diese Catechine, die tragen in Kombination mit dem Koffein dazu bei, dass unser Stoffwechsel noch ein bisschen stärker angeregt wird.

Hilft grüner Tee auch gegen Heißhunger auf Süßes?

Auch das wird reduziert durch das Trinken von grünem Tee, erläutert Ines Heger. So einen Heißhunger auf Süßes kann man allerdings auch zum Beispiel mit einem Rooibos-Tee oder mit einem Kaffee bekämpfen.

Matcha Tee beim Abnehmen hilfreich?

Es funktionieren an sich alle Grüntees. "Ich würde nur auf jeden Fall darauf achten, dass die Tees Bioqualität haben", meint die Ernährungsexpertin. Neueste Studien, darunter auch eine der Stiftung Warentest, haben herausgefunden, dass viele Tees zum Beispiel mit Pestiziden belastet sind, so Ines Heger weiter. Aber ansonsten, solle man den Grüntee wählen, der einem am besten schmeckt. Zum Beispiel japanischen Sencha Tee, der schmeckt besonders frisch und markant, oder einen Bancha Tee, der eher milder und grasig schmeckt. Und wer lieber den Tee in Pulverform mag, der kann den Matcha wählen. Da gibt es aber auch viele Sorten, denen Zucker, Süßungsmittel oder andere Dinge zugesetzt sind, weiß Ines Heger. Es sollte ein möglichst naturbelassener Tee sein.

Wie oft sollte man grünen Tee trinken, damit sich der Abnehmeffekt einstellt?

"Ich würde nicht zu viel empfehlen", sagt die Experin. Wie auch bei anderen koffeinhaltigen Getränken und auch übrigens bei Kräutertees ist die Empfehlung: drei bis vier Tassen am Tag. Achten Sie auch auf die Tageszeit. Durch die anregende Wirkung des grünen Tees schlafen Sie unter Umständen nicht mehr so gut, wenn Sie am Abend noch einen trinken. Und schlechter Schlaf wirkt sich negativ aufs Gewicht aus.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Tasse Grüntee?

Den grünen Tee können Sie gleich in der Früh trinken, denn im Gegensatz zum Kaffee tritt die Wirkung beim Tee ein bisschen später ein und hält dafür länger an, sagt Ernährungsexpertin Ines Heger. Also gleich in der Früh ist ein guter Zeitpunkt, dann vielleicht mittags oder nachmittags nochmal. Sechs Stunden, bevor Sie schlafen gehen, sollten Sie damit aufhören.



"Nur mit grünem Tee werden Sie jedoch sicherlich nicht abnehmen. Es muss natürlich auch eine ausgewogene, Kalorien angepasste Ernährung dazugehören", so Ines Heger abschließend.