Kiwi mit Schale essen? Die pelzig-haarige Schale ist besonders gesund

Statt konventionellem Obst Bio-Kiwi kaufen

Was tun, wenn mir die Kiwi zu haarig ist?

Obwohl die Schale der Kiwi erst mal nicht zum herzhaften Hineinbeißen einlädt, ist ihr Genuss besonders empfehlenswert, meint Daniela Krehl. Denn neben vielen Vitaminen enthält die Schale auch Ballaststoffe, von denen wir Menschen in Deutschland ohnehin eher zu wenig zu uns nehmen. Wem die Kiwi zu haarig ist, der kann stattdessen lieber zu den Kiwibeeren wechseln. Deren Schale ist glatt und haarlos und wird ohnehin üblicherweise mitgegessen. Eine weitere Alternative: Die goldenen Kiwis sind nicht so pelzig und haarig wie die braunen Kiwis und enthalten in der Schale ebenfalls viele Vitamine und Ballaststoffe.