Totimpfstoff Wann kommt der Totimpfstoff gegen Corona? Hat er Vorteile?

Totimpfstoffe kennt man zum Beispiel von Impfungen gegen Grippe, Keuchhusten oder Tetanus. In den nächsten Monaten könnten zwei neue Totimpfstoffe gegen das Corona-Virus zugelassen werden. Was wir bisher über sie wissen.

Auch mRNA-Impfstoffe und Vektor-Impfstoffe sind Totimpfstoffe

Manche Menschen wollen mit der Impfung gegen das Corona-Virus auf "bewährte Totimpfstoffe" warten. Aber das ist eigentlich ein Missverständnis, denn auch alle bisher zugelassenen Covid-Impfstoffe sind Totimpfstoffe. Dazu Dr. Susanne Stöcker vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das für Impfstoffe zuständig ist: "Alle Impfstoffe, die nicht abgeschwächte Lebendimpfstoffe sind, wie zum Beispiel die gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, sind Totimpfstoffe. Nur gibt es da verschiedene 'Klassen'". Die vier bisher zugelassenen Impfstoffe sind alle sogenannte genbasierte Totimpfstoffe.

"Auf keinen Fall auf neue Totimpfstoffe warten" sagen Experten

Die von uns befragten Mediziner und Impfstoff-Forscher raten allen Ungeimpften dringend davon ab, in der aktuellen vierten Welle der Corona-Pandemie mit der Impfung zu warten. Eine Infektion mit dem Corona-Virus kann im schlimmsten Fall tödlich verlaufen. Besonders ungeschützte Ungeimpfte setzen sich dieser Gefahr aus. Und: Niemand kann bis jetzt einschätzen, wie sicher und wirksam die neuen Totimpfstoffe gegen das Corona-Virus sein werden und wann sie zur Verfügung stehen. Die Wahl eines bekannten und bewährten Verfahrens garantiert allein keine höhere Sicherheit. Die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna sowie die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson sind weltweit bereits über 7,91 Milliarden mal verimpft worden. Die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Impfstoffe kennt man anhand dieser großen Zahl an Daten mittlerweile sehr genau.

Lesen Sie, ob Langzeitfolgen bei den bisher zugelassenen Impfstoffen tatsächlich zu befürchten sind: Corona Impfung Langzeitfolgen.

Wann kommt der Totimpfstoff in Deutschland?

Es gibt derzeit zwei neue Impfstoffkandidaten. Beide haben noch keine EU-Zulassung, die Prüfverfahren laufen aber.

Wann kommt Novavax?



Der Impfstoff der US-Firma Novavax wird derzeit von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) geprüft, denn der US-Pharmakonzern hatte am 17. November dort die Zulassung beantragt. Die Prüfbehörde beschäftigt sich aber bereits seit Frühjahr 2021 mit dem Impfstoff. Dieses Verfahren nennt sich "Rolling-Review-Verfahren" und bedeutet, dass die Zulassungsbehörde laufend die jeweils vorliegenden Datenpakete prüft, weit bevor alle für die Zulassung notwendigen Daten und Studienergebnisse vorliegen. Das beschleunigt den Prüfprozess. Experten schätzen deshalb, dass die Zulassung des Novavax-Impfstoffs in der EU noch bis Ende dieses Jahres erfolgen könne. In Indonesien hat der Impfstoff schon eine Notfallzulassung, für die USA hat das US-Unternehmen noch keinen Zulassungsantrag gestellt. Die EU hat sich bei Novavax rund 200 Millionen Dosen gesichert. Wann die Auslieferung des Impfstoffs dann beginnen kann, ist aber unklar.

Wann kommt Valneva?

Der zweite Kandidat ist ein Impfstoff der französisch-österreichischen Firma Valneva. Er wird gerade in einer Phase-III-Studie in Großbritannien erprobt. Die EMA hat auch hier bereits begonnen, die Daten im Rolling-Review-Verfahren zu prüfen, ein Antrag auf Zulassung ist noch nicht gestellt. Wann die Zulassung kommen könnte, weiß man noch nicht.

Die EU hat sich vom Impfstoffhersteller Valneva bereits 60 Millionen Dosen des Impfstoffs gesichert, wenn der Impfstoff zugelassen wird. Eine der Voraussetzungen in dem Vertrag ist, dass der Hersteller den Impfstoff an Virusvarianten anpasst. Der Impfstoff könnte dann, so das Unternehmen, ab April 2022 geliefert werden. Ein Teil der Impfdosen wird voraussichtlich in Deutschland hergestellt, in Dessau-Roßlau. Valneva hat auch eine Produktionsstätte in Schottland.

Ist Novavax ein Totimpfstoff?

Der Impfstoff der US-Firma Novavax, Nuvaxovid (NVX-CoV2373) wird oft als Totimpfstoff bezeichnet, ist aber genauer gesagt ein Protein-Impfstoff, weil nur ein bestimmter Eiweiß-Bestandteil des Corona-Virus enthalten ist. Ganz genau genommen ist er ein so genannter VLP-Impfstoff, wobei "VLP" für Virus-Like-Particle steht. "Für diesen Impfstoff wird das Spikeprotein mit Hilfe eines Baculovirus, das den Bauplan für das Spikeprotein enthält, in Insektenzellen hergestellt und anschließend über verschiedene Herstellschritte gereinigt. Ein sehr ähnliches Herstellverfahren wird bereits für zugelassene Impfstoffe eingesetzt, wie zum Beispiel für einen HPV- und einen Grippe-Impfstoff", so Dr. Heidi Meyer vom PEI.

Für den Novavax-Impfstoff werden Virus-Proteine künstlich hergestellt, der Impfstoff enthält winzige Partikel des Proteins, sogenannte Nanopartikel. Auf diese Eiweiße reagiert das Immunsystem dann. Der Impfstoff wird in zwei Dosen verimpft. Ein Vorteil des Impfstoffs für Impfaktionen: Er muss nicht so stark gekühlt werden, normale Kühlschranktemperaturen reichen aus.

Totimpfstoff Valneva

Der Impfstoff der französisch-österreichischen Firma Valneva mit dem Namen VLA2001 ist ein klassischer Totimpfstoff, also ein Impfstoff der Bauweise wie zum Beispiel die Grippeimpfung. Der Impfstoff enthält nicht nur Bauteile des Corona-Virus, sondern das gesamte Virus in abgetöteter Form. Ist unser Körper mit allen Bestandteilen eines Virus konfrontiert, kann es eine breitere Immunantwort nach der Impfung geben - muss es aber nicht. Dazu Dr. Susanne Stöcker vom PEI: "Was die Frage nach der 'besseren' Immunantwort angeht – das müssen die Daten aus den klinischen Prüfungen und dann der Einsatz im Real Life zeigen. Bedenkenswert ist aber, dass die genbasierten Impfstoffe ohne Wirkverstärker auskommen. Und die Konfrontation mit allen Virusbestandteilen muss nicht zwingend ein Vorteil sein. Es gab früher einen Ganzkeim-Impfstoff gegen Keuchhusten, ein bakterieller Impfstoff. Dem wurde nachgesagt, sehr viele Nebenwirkungen zu machen. Auch hier müssen die Daten, die vorgelegt werden, zeigen, ob das bei dem Ganzvirusimpfstoff anders ist."

Ersten Mitteilungen des Unternehmens nach habe VLA2001 eine größere Wirksamkeit als der Vektorimpfstoff von AstraZeneca und soll besser verträglich sein. Auch der Impfstoff von Valneva kann in normalen Kühlschränken gelagert werden und soll lange lagerfähig sein.

Unterschied Corona-Totimpfstoff - mRNA-Impfstoff - Vektorimpfstoff

Totimpfstoffe enthalten das betreffende Virus oder Teile davon in abgetöteter Form. Dazu kommt immer ein sogenanntes Adjuvans, also ein Wirkverstärker, um eine Reaktion des Immunsystems zu provozieren. Im Falle des Novavax-Impfstoffs ist das ein Saponin, das aus einem in Chile wachsenden Seifenrindenbaum gewonnen wird. Der Einsatz von Saponinen als Wirkverstärker ist nicht neu, sie werden seit zehn Jahren eingesetzt. Bei vielen anderen Totimpfstoffen wie zum Beispiel gegen Keuchhusten oder Tetanus kommt ein Aluminiumsalz als Adjuvans zum Einsatz. Auch der Impfstoff von Valneva enthält ein Aluminiumsalz, aber zusätzlich noch einen weiteren Wirkverstärker, zu dem es noch keine Erfahrungen gibt.

Die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna enthalten den genetischen Bauplan des Spike-Proteins, auf dessen Grundlage der Körper Antikörper bildet. Sie kommen ohne Wirkverstärker aus.

Vektorimpfstoffe wiederum wie der von AstraZeneca oder von Johnson & Johnson arbeiten mit harmlosen Viren, die sich nicht vermehren können, als Hülle, die die genetische Information für das Spikeprotein des Coronavirus transportieren.

Wirksamkeit Totimpfstoff - mRNA-Impfstoff

Für den Impfstoff von Novavax liegt eine Studie mit 30.000 Teilnehmern in den USA und Mexiko vor, die einen hohen Schutz vor mittelschweren und schweren Erkrankungen gezeigt hat. Nach der Impfung mit Nuvaxovid erkrankte keiner der Probanden schwer an einer Covid 19-Infektion. Das Unternehmen gibt die Wirksamkeit des Impfstoffs mit 90 Prozent an. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken, für mit Novavax geimpfte Personen um 90 Prozent niedriger ist als für ungeimpfte Menschen.

Der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat laut Paul-Ehrlich-Institut eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Die Wirksamkeit von Moderna liegt bei 90 Prozent. Die der Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson wird mit um die 80 Prozent angegeben, so zusammengegencorona.de, dem Portal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Bundesregierung und dem Robert Koch-Institut.