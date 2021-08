Urlaub mit Hund So werden die Ferien auch für Ihren Hund schön

Wer mit seinem Hund verreisen will, muss frühzeitig planen – und ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen.

Reisen mit Hund – gut vorbereiten

Ob der Hund mit in Urlaub soll oder nicht, sollten Sie gut abwägen. Eine Reise ist immer eine Belastung, auch wenn Sie versuchen, sie so angenehm wie möglich zu gestalten. Dr. Vitus Schopper, Tierarzt in Mallersdorf-Pfaffenberg, rät im Sommer von bestimmten Urlaubsregionen ab: "Momentan würde ich mit einem Hund nicht südlich der Alpen Urlaub machen."