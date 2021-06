Bürohunde Darf mein Hund mit zur Arbeit kommen?

Darf mein Hund mit ins Büro?

Die Voraussetzung ist aber auch die Einbindung aller Mitarbeiter. Allergien oder große Angst vor Hunden müssen vorher abgeklärt werden und sind im Zweifelsfall ein Hinderungsgrund. Markus Beyer, Vorsitzender des Bundesverbands "Bürohund e.V." ist Hundestrainer und setzt sich mit seinem Verein dafür ein, dass mehr Unternehmen Hunde am Arbeitsplatz erlauben. Die "Bürohunde"-Initiative empfiehlt beispielsweise einen Rahmenvertrag, in dem die genaue Ausgestaltung geregelt wird: Wie viele Hunde dürfen gleichzeitig im Büro sein? Wie muss sich ein Hund verhalten, damit er ein "Bürohund" sein darf.

Bürohund - wer haftet?

Bürohunde können die Stimmung heben

In einer Studie der Banford-Tierklinik unter rund 1.000 Angestellten gaben 88 Prozent an, ein Hund im Büro würde die Arbeitsmoral erhöhen. Die Teilnehmer der Umfrage stimmten außerdem Aussagen zu, dass sich der Stresslevel durch die Anwesenheit der Tiere reduziere und sich das allgemeine Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessere. "Ein Hund im Büro unterbricht den Automatismus der Arbeit", so Markus Beyer. Wer also während der Arbeit einen Hund streichelt oder anguckt, ist weniger gestresst.