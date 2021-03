Tierphysiotherapie So machen Sie Ihren Hund fit

Tierphysiotherapie - wann ist sie sinnvoll

Kosten Tierphysiotherapie

Im Schnitt kostet eine Stunde beim Tierphysiotherapeuten zwischen 60 und 80 Euro, so Fischer. Das hänge aber auch von der eingesetzten Methode ab, denn manchmal hilft eine einfache Massage, in anderen Fällen ist eine Lasertherapie zur Muskellockerung sinnvoll.

Tierphysiotherapie - was ist das

Tierphysiotherapie - wie reagiert mein Hund oder meine Katze auf den Therapeuten

Die meisten Vierbeiner reagieren sehr positiv auf die Physiotherapie: "Viele Tiere entspannen sich und kommen gerne wieder. So eine weiche Massage tut dem Hund gut, so wie auch uns Streicheln und Massage gut tut. Da reagiert der Hund genauso", so Andrea Fischer. Die Tiere gewöhnen sich relativ schnell an die Tierphysiotherapeuten, die mit positiver Verstärkung arbeiten, das ist die Erfahrung der Tiermedizinerin. Dann klappen auch kompliziertere, spielerische Bewegungsübungen recht schnell und die Tiere arbeiten gern mit.