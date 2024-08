Touristische Unterrichtungstafeln Wie kommen die braunen Schilder an die Autobahn? Es werden immer mehr

In Bayern gibt es über 800 touristische Unterrichtungstafeln - sie machen auf eine nahegelegene Burg oder ein Schloss, ein besonderes Museum oder eine einzigartige Landschaft wie die "Hopfenlandschaft Hallertau" aufmerksam. Die Bandbreite der Sehenswürdigkeiten ist wirklich riesig: In der Oberpfalz an der A93 wird das Zoigl-Bier gepriesen, in Niederbayern an der A3 das Ziegel- und Kalk-Museum in Winzer an der Donau. In Unterfranken an der A7 bei Hammelburg steht die älteste Weinstadt Frankens im Fokus und an der A9 in Oberfranken die fränkischen Brauereien.