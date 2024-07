Blockabfertigung Was ist eigentlich eine Blockabfertigung?

Was ist Blockabfertigung?

Wie werden die Lastwagen bei der Blockabfertigung gezählt?

Warum gibt es die Blockabfertigung?

Mit der Blockabfertigung will Österreich verhindern, dass sich die Lastwagen auf der Inntal-Autobahn, also auf der A12 und der A13 Richtung Brenner stauen, so Dominik Einzel weiter. Und auch der Raum Innsbruck soll dadurch entlastet werden. Blockabfertigungen werden immer im Voraus bekanntgegeben, damit man sich darauf einstellen kann. Meist werden Blockabfertigungen an einem Montag oder nach einem Feiertag durchgeführt. Denn nach dem Ende des LKW-Fahrverbots in der Früh nach einem Feiertag oder einem Sonntag, starten sehr viele LKW-Fahrer auf einmal Richtung Süden. Im Juli 2024 wird es am 15., 22. und 29. jeweils wieder zu einer Blockabfertigung kommen. Wer sich im Voraus informieren möchte, der findet hier alle Termine für die kommenden Blockabfertigungen 2024: Aktuelle Blockabfertigung