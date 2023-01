Standstreifen befahren Wann darf ich auf dem Seitenstreifen fahren?

Ines Schneider aus der BAYERN 1 Verkehrsredaktion sagt dazu ganz klar "Nein": "Stand- und Seitenstreifen der Autobahnen gelten als sogenannte "Sicherheitspuffer" und sind nur Pannenfahrzeugen, Autobahnmeistereien, die etwas ausbessern oder absichern oder Einsatz- und Rettungskräfte vorbehalten. Wer also den Pannenstreifen nutzt und sich rechts am Stau vorbeimogelt, der überholt quasi rechts und das ist verboten. Ein Bußgeld gibt's auch: Zwischen 75 und 195 Euro und ein Punkt in Flensburg."