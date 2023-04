Warnblinklichter Wann müssen Sie das Warnblinklicht einschalten

Warnblinklichter

Warnblinklichter Parken zweite Reihe

Wer also unzulässig in zweiter Reihe hält, der zahlt mindestens 55 Euro Bußgeld plus 5 Euro für das unzulässige Einschalten der Warnblinklichter. Behindert der Autofahrer oder die Autofahrerin mit dem Halten den Verkehr - dann könnten 70 Euro Bußgeld, 1 Punkt plus 5 Euro für die missbräuchlich benutzten Warnblinker fällig werden. Übrigens: Wer länger als drei Minuten hält oder sein Fahrzeug verlässt, der parkt. "Wer sein Auto für weniger als drei Minuten verlässt und in Sichtweite bleibt, so dass er im Bedarfsfall jederzeit wieder in den Verkehr eingreifen kann, der hält", so der ADAC.

Fahrenden Bus mit Warnblinker - nicht überholen!

An besonders gefährlichen Haltestellen müssen Busfahrer von Linien- oder Schulbussen vor dem Einfahren in die Haltestelle die Warnblinker einschalten. Ein Linienbus oder Schulbus, der sich so - also mit eingeschalteter Warnblinkanlage - einer Haltestelle nähert, darf grundsätzlich nicht überholt werden, wenn man sich mit seinem Fahrzeug noch hinter dem Bus befindet. Als Pkwfahrer oder Pkwfahrerin muss man also warten und hinter dem Bus bleiben. Steht dagegen der Bus dann - mit Warnblinkanlage oder nur mit Blinker rechts - an einer Haltestelle und steigen Personen ein und aus, dürfen Fahrzeuge in gleicher Fahrtrichtung den Bus nur in Schrittgeschwindigkeit und mit ausreichendem Abstand passieren. Und bei einem Bus, der mit Warnblinkern in der Haltestelle steht, gilt das auch für den Gegenverkehr - also auch da muss Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Außer die Fahrbahnen sind zum Beispiel durch Leitplanken voneinander getrennt.