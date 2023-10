Tomatenmark Doppelt oder dreifach konzentriert - Unterschiede beim Tomatenmark

Einfach, doppelt und dreifach konzentriertes Tomatenmark – wo ist der Unterschied?

Steht auf der Dose oder der Tube 'einfach', 'doppelt' oder 'dreifach' konzentriert, bezieht sich das auf den Anteil der Trockenmasse, die in dem Tomatenmark enthalten ist. Das dreifach konzentrierte Tomatenmark hat den höchsten Anteil an Trockenmasse - der liegt nach einer Branchenrichtlinie bei mindestens 36 Prozent, das doppelte Konzentrat bei mindestens 28 Prozent. "Für einfach konzentriertes Tomatenmark gibt es in Deutschland keine Richtwerte. Der Trockenmassegehalt liegt hier etwa zwischen 14 und 22 Prozent", so die Verbrauchzentrale.